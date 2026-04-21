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Viromed Medical AG startet Produktion der OEM-Version von ViroCAP für die HELLMUT RUCK GmbH



21.04.2026 / 09:12 CET/CEST

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Viromed Medical AG startet Produktion der OEM-Version von ViroCAP für die HELLMUT RUCK GmbH Exklusive Partnerschaft im Bereich Podologie eröffnet Zugang zu mehr als 120.000 Kunden

Weitere internationale Vertriebskooperationen in Vorbereitung Rellingen, 21. April 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, startet die Produktion der OEM-Version des ViroCAP für die HELLMUT RUCK GmbH ("RUCK") und setzt damit die im November 2025 angekündigte Partnerschaft operativ um. Im Rahmen dieser Kooperation vertreibt RUCK das innovative Kaltplasma-Medizinprodukt exklusiv in der Podologie in Europa, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Das Gerät wird als eigene OEM-Version nach den gestalterischen Vorgaben von RUCK produziert. Der Produktname ViroCAP bleibt dabei unverändert bestehen. Mit dem Produktionsstart erreicht die Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein. RUCK zählt mit mehr als 120.000 Kunden zu den führenden Unternehmen im podologischen Markt in Europa. Zudem verfügt das Unternehmen mit der RUCK Akademie über eine profilierte Aus- und Weiterbildungsplattform für Podologie und Fußpflege, die die starke Marktposition von RUCK im professionellen Umfeld zusätzlich unterstreicht. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: "Wir sind sehr stolz, mit einem so renommierten Unternehmen wie der HELLMUT RUCK GmbH eine exklusive Partnerschaft zu haben und diese nun auch mit Leben zu erwecken. Die Qualität von RUCK entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Akademie bis hin zu Marketing und Vertrieb - hat mich sehr beeindruckt. Mit dem Produktionsstart der OEM-Version von ViroCAP für RUCK setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort." Darüber hinaus arbeitet Viromed an weiteren internationalen Vertriebskooperationen. In den vergangenen Wochen wurden die entscheidenden Weichen für eine weitere exklusive Vertriebskooperation in ausgewählten Märkten gestellt. Die geplante Vereinbarung mit einem starken Anbieter umfasst die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien und Kuwait und soll sowohl die Human- als auch die Veterinärmedizin in attraktiven regionalen Märkten adressieren. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



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