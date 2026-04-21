Emyria startet globale Serviceplattform und öffnet neues Erlösmodell

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) geht den nächsten strategischen Schritt: Das Unternehmen startet mit dem Empax Global Partnership Program eine internationale Serviceplattform, die sich gezielt an globale Wirkstoffentwickler richtet. Damit etabliert Emyria ein zweites Standbein neben den bestehenden, erstatteten Behandlungsprogrammen. Im Fokus steht ein margenstarkes, von Auftraggebern finanziertes Dienstleistungsmodell. Für das Unternehmen markiert dieser Schritt einen klaren Wendepunkt mit globaler Perspektive.

Bereits heute ist das Modell im Einsatz. Mit der nordamerikanischen Psyence Group arbeitet Emyria konkret zusammen. Das zeigt: Die Plattform funktioniert im realen Betrieb und positioniert das Unternehmen als verlässlichen Partner für klinische Umsetzung. Parallel beschleunigt sich das regulatorische Umfeld. In den USA wurde eine Executive Order bestätigt, die politische Maßnahmen zur Förderung der Forschung an psychedelischen Wirkstoffen vorsieht. Ziel ist es, neue Therapien für schwere psychische Erkrankungen schneller verfügbar zu machen.

Gleichzeitig wird ein Engpass immer deutlicher: Nicht die Entwicklung der Medikamente bremst den Fortschritt, sondern deren klinische Umsetzung. Genau hier setzt Emyria an. Über Jahre aufgebaute Infrastruktur, qualifiziertes Personal und regulatorische Kompetenz sind schwer zu kopieren. Diese Knappheit bildet die Grundlage für ein skalierbares und kapitalarmes Geschäftsmodell mit wachsender Nachfrage.

Wachsende Nachfrage trifft auf begrenzte Umsetzungskapazitäten

Weltweit befinden sich derzeit mehr als 50 Programme für psychedelisch unterstützte Therapien in klinischer Entwicklung. Sie adressieren große Patientengruppen, etwa bei PTSD oder therapieresistenter Depression. Anders als klassische Medikamente erfordern diese Ansätze intensive Psychotherapie, lange Behandlungssitzungen, speziell ausgestattete Einrichtungen und hochqualifizierte Teams.

Genau daraus entsteht der Flaschenhals. Die klinische Durchführung wird zum limitierenden Faktor. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch politische Initiativen beschleunigt, vor allem in den USA. Die jüngste Executive Order zielt darauf ab, Forschung und Zulassung neuer Therapien deutlich zu beschleunigen.

Emyria hat sich früh positioniert. Das Unternehmen hat über mehrere Jahre hinweg eine umfassende Infrastruktur aufgebaut. Über das Empax-Netzwerk stehen etablierte Programme für PTSD und therapieresistente Depression zur Verfügung. Hinzu kommen nationale Patientenzugänge, ein Team von rund 100 Therapeuten und Fachpsychiatern sowie spezialisierte klinische Einrichtungen, darunter auch private Krankenhausstrukturen.

Ein weiterer Baustein ist die klinische Steuerung. Emyria deckt regulatorische Anforderungen, Genehmigungen, Ethikprozesse, Medikamentenlogistik und Studiendesign ab. Ergänzend sammelt das Unternehmen standardisierte Langzeitdaten aus der Praxis. Veröffentlichte Ergebnisse zeigen stabile Remissionen bei therapieresistenter PTSD über Zeiträume von zwölf Monaten und länger.

Diese Kombination aus Infrastruktur, Personal, Steuerung und Daten hebt Emyria klar vom Wettbewerb ab.

Skalierbares Geschäftsmodell mit ersten Umsätzen

Mit dem neuen Programm können internationale Wirkstoffentwickler direkt auf diese Infrastruktur zugreifen. Emyria übernimmt Planung und Umsetzung klinischer Programme. Das beschleunigt Studien, senkt Risiken und erleichtert den Übergang von der Forschung in den kommerziellen Einsatz.

Die Dienstleistungen werden von den Auftraggebern finanziert und erzielen marktübliche Preise. Aufgrund der Komplexität und der begrenzten Verfügbarkeit entsprechender Kapazitäten sind attraktive Margen möglich. Gleichzeitig bleibt das Modell kapitalarm, da bestehende Strukturen genutzt werden. Das eröffnet zusätzliche Erlösquellen ohne hohe Investitionen.

Die Nachfrage zieht bereits an. Emyria berichtet von wachsendem Interesse seitens globaler CROs und Pharmaentwickler.

Ein konkretes Beispiel liefert die Zusammenarbeit mit Psyence Group. Hier fungiert Emyria als Studienstandort für eine Phase-IIb-Studie zur Behandlung von Anpassungsstörungen bei Krebspatienten. Das zeigt: Die Plattform ist operativ, regulatorisch konform und international anerkannt. Gleichzeitig bleibt das Kerngeschäft unangetastet. Die Kapazitäten in Perth, Brisbane und auf der Mornington Peninsula werden weiter ausgebaut, während der Markteintritt in New South Wales vorbereitet wird.

Ambition: Schlüsselrolle im globalen Therapiemarkt

Executive Chairman Greg Hutchinson bringt die Strategie auf den Punkt: "Die Erfahrung und Infrastruktur, die erforderlich sind, um diese Therapien in komplexen Patientengruppen sicher bereitzustellen, sind knapp und äußerst wertvoll. Emyria hat Jahre damit verbracht, diese Fähigkeit aufzubauen.

Das Empax Global Partnership Program macht diese Fähigkeit internationalen Wirkstoffentwicklern zugänglich, die die nächste Generation von Behandlungen für psychische Erkrankungen entwickeln. Wir liefern bereits für die Psyence Group und sehen positives eingehendes Interesse von Sponsoren und CROs, die skalierbare, konforme Lösungen für die klinische Umsetzung suchen.

Unser Ziel ist es, eine führende globale Rolle dabei zu spielen, diese Therapien in großem Maßstab zu den Patienten zu bringen und gleichzeitig margenstarke, kapitalarme Umsätze für das Unternehmen zu generieren."

Mit diesem Ansatz positioniert sich Emyria als Bindeglied zwischen Forschung und Versorgung - in einem Markt, der gerade erst beginnt, sein volles Potenzial zu entfalten.

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Quellen:

https://emyria.com/announcements/7363297

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