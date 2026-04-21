Der Frontalangriff der italienischen Großbank Unicredit auf die Commerzbank zeigt Wirkung. Analysten heben ihre Kursziele und sehen die Aktie im Aufwind. Nach der gestrigen Breitseite aus Mailand, mit der Unicredit das Geschäftsmodell der Commerzbank in Frage gestellt hat, sehen Analysten noch mehr Potenzial in der Commerzbank-Aktie. So hat die kanadische Bank RBC am Dienstag das Kursziel von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen sieht den wachsenden Druck, den die Italiener ausüben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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