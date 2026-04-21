St. Gallen - Raiffeisen will ihre Kundinnen und Kunden zum vermehrten Sparen und Anlegen motivieren. Mit der Funktion des «Rundungssparens» können sie neue jede ihrer Zahlungen mit der Debitkarte oder mit Twint auf einen nächsthöheren Betrag aufrunden, wobei die Differenz automatisch auf das Sparkonto, in einen Fondssparplan oder in die digitale Vermögensverwaltung fliesst. Die Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden erhielten damit eine einfache Methode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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