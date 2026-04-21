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Karlsberg Brauerei baut Marktanteile im Geschäftsjahr 2025 weiter aus



21.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Karlsberg Brauerei baut Marktanteile im Geschäftsjahr 2025 weiter aus Marktanteile von Karlsberg und MiXery gesteigert, gute zweite Jahreshälfte

Bruttoumsatz mit 149,8 Mio. EUR um rund - 3,0 % leicht unter Vorjahr

Im Halbjahresbericht angepasste Ertragsprognose erreicht

Ausblick 2026: Stabile Umsatzentwicklung mit leicht verbesserter Profitabilität Homburg, 21. April 2026 - Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ihren Jahresabschluss 2025 veröffentlicht. Das inländische Markengeschäft der Karlsberg Brauerei GmbH zeichnete sich im Geschäftsjahr 2025 durch eine stabile Entwicklung aus. Die Marken Karlsberg und MiXery entwickelten sich solide und konnten sowohl absatz- als auch umsatzseitig Marktanteile hinzugewinnen. Das Segment der alkoholfreien Biere zeigte erneut eine positive Entwicklung. Der Anteil alkoholfreier Produkte an der Marke Karlsberg beträgt, bezogen auf den Umsatz, bereits 11,1 %. Insbesondere das Produkt Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei setzte seinen Wachstumskurs fort und legte nach einem hohen zweistelligen Wachstum im vergangenen Jahr mit einem Umsatzwachstum von 10,6 % erneut deutlich zu. Im Segment der alkoholhaltigen Biermischgetränke sorgten zudem die neuen MiXery-Sorten für positive Impulse. Insgesamt betrug der Bruttoumsatz (Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern) der Karlsberg Brauerei GmbH im Berichtsjahr 149,8 Mio. EUR (Vorjahr: 154,4 Mio. EUR). Dabei lagen die Getränkebruttoumsätze im Inland nach einer guten zweiten Jahreshälfte nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Die Getränkeumsätze im Auslandsgeschäft verzeichneten dagegen einen deutlichen Umsatzverlust. Rückläufige Exporte, deutlich unter Vorjahr liegende sonstige betriebliche Erträge sowie ein insgesamt höheres Kostenniveau wirkten sich dämpfend auf die Ergebnisentwicklung aus. Ergebnisbelastend wirkten zudem verschiedene Initiativen zur weiteren Optimierung der internen Abläufe und Prozesse, die ab dem Geschäftsjahr 2026 zu deutlichen und nachhaltigen Kosteneinsparungen beitragen. Die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und EBIT in Höhe von 16,0 Mio. EUR (Vorjahr: 17,8 Mio. EUR) respektive 6,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,0 Mio. EUR) lagen moderat unter Vorjahresniveau. Christian Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Karlsberg Brauerei KG Weber: "Unsere Kernmarken Karlsberg und MiXery konnten ihre Stärke im Wettbewerb erneut unter Beweis stellen und ihre Marktanteile weiter ausbauen. Besonders hervorzuheben ist die weiterhin erfreuliche Entwicklung unseres alkoholfreien Sortiments, das die Bedürfnisse vieler Konsumenten präzise trifft und kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Unsere Ambition ist es, auch in Zukunft nah am Konsumenten zu bleiben und seinen Erwartungen mit innovativen Produkten gerecht zu werden." Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg Brauerei GmbH, erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2026 unter Berücksichtigung positiver Impulse durch die Einführung von Neuprodukten insgesamt einen Umsatz auf Vorjahresniveau und geht davon aus, dass das adjustierte EBITDA bei angepassten Kostenstrukturen leicht über dem des abgelaufenen Jahres liegen wird. Der Jahresabschluss 2025 der Karlsberg Brauerei ist auf der Unternehmenswebseite unter https://investoren.karlsberg.de/finanzpublikationen/ im Bereich Finanzpublikationen abrufbar.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke MiXery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht. Kontakt Investor Relations

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