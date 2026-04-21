Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach den Verlusten vom Vortag erneut leichter in den Handel gestartet. Einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Das Risiko abrupter Marktbewegungen bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter. So hat sich der Ton zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Eskalation im Falle eines Scheiterns der Gespräche, während Iran geringe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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