Wir nehmen die Coverage der Voltatron AG (ehemals Voltabox AG) mit einer Spec. BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 5,00 auf, was einem Aufwärtspotenzial von 12,5% entspricht. Nach einer umfassenden Restrukturierung hat sich Voltatron als fokussierte und profitable EMS-Plattform mit einer klaren Buy-and-Build-Strategie neu positioniert. Nach der Veräußerung verlustbringender Aktivitäten baut die Gruppe ein stärker integriertes Elektronikgeschäft mit Fokus auf Leiterplattenfertigung (PCB) und industrielle Elektronik auf. Unterstützt durch ein erfahrenes Managementteam mit Umsetzungskompetenz, eine signifikante Managementbeteiligung (36%) sowie Exposure zu strukturell wachsenden Endmärkten sehen wir einen glaubwürdigen Pfad hin zu mittelfristigen Umsätzen von EUR 100 Mio. durch selektive Akquisitionen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/voltatron
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