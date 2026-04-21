Marktposition ausgebaut

Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre Marktposition im Geschäftsjahr 2025 weiter ausgebaut und mit den Marken Karlsberg und MiXery sowohl beim Absatz als auch beim Umsatz zusätzliche Marktanteile hinzugewonnen. Insbesondere das Segment der alkoholfreien Biere entwickelt sich laut Unternehmensangaben erneut dynamisch, während neue MiXery-Produkte zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Die operative Entwicklung bleibt stabil, auch wenn einige Kennzahlen leicht unter Vorjahresniveau liegen.

Der Bruttoumsatz liegt mit 149,8 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahr (154,4 Mio. Euro), wobei sich das Inlandsgeschäft nach einer starken zweiten Jahreshälfte stabil zeigt. Dagegen belasten rückläufige Exporte die Entwicklung im Ausland. Ergebnisseitig wirken sich neben geringeren sonstigen Erträgen ...

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