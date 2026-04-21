Netflix legte am Donnerstag (16. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Wir berichteten im Kommentar vom 17. April über das Zahlenwerk. Bereits damals zeichnete sich eine heftige Kursreaktion auf die Q1-Daten ab. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem dramatischen Abverkauf entwickelt. Der ein oder andere Anleger dürfte sich bereits die Frage stellen: Sind das schon Kaufkurse oder sollte man doch noch lieber die Finger von der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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