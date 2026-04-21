Bad Wimpfen (ots) -CRIVIT baut die Partnerschaft mit dem WorldTour-Team Lidl-Trek weiter aus und positioniert sich 2026 als Offizieller Partner des international erfolgreichen Radsport-Teams. CRIVIT verbindet so Spitzenleistung mit einem aktiven Lebensstil - weit über den Rennsport hinaus. Im Rahmen der Partnerschaft stattet CRIVIT Lidl-Trek mit moderner, funktionaler Casual Teamwear für Training, Reisen und den Alltag aus.Die Marke begleitet das Team damit vor allem abseits der Rennen, wo sowohl Regeneration als auch ein aktiver Lebensstil wichtig sind. Die Partnerschaft spiegelt die Mission von CRIVIT wider: Allen Menschen funktional-bequeme Sportbekleidung und Equipment zugänglich zu machen, um die Förderung von Bewegungsfreude im Alltag zu unterstützen.Ein Zeichen der Zugehörigkeit: Mehr als nur KleidungTeamwear ist weit mehr als funktionale Ausrüstung - sie ist ein emotionales Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und das sichtbare Zeichen von Verbundenheit. Die Partnerschaft zwischen CRIVIT und Lidl-Trek ist der Ausdruck eines Lebensgefühls, das Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Freude an der Bewegung vereint. "Damit schaffen wir eine Identität, die weit über den Radsport hinausreicht und unser Markenversprechen von 'Better Living' direkt in den Alltag trägt", sagt Thomas Rohregger, Head of Competence Center Lidl Cycling bei Lidl International. "Die Marke CRIVIT ist das verbindende Element für alle, die ihre Lebensträume aktiv gestalten und mit einem gesunden Lebensstil füllen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man als Profi im Radsport aktiv ist oder eine andere Sportart ausübt - sie vereint alle, die denselben Spirit teilen und ihre Ziele mit Leidenschaft verfolgen."Bewegung als LebensgefühlDurch die Partnerschaft mit Lidl-Trek möchte CRIVIT Menschen zu einem aktiven Lebensstil inspirieren und so zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Der Fokus liegt dabei nicht auf Höchstleistungen am Renntag, sondern auf der Zeit abseits des Renngeschehens, in der ein aktiver Lebensstil wichtig bleibt. Hierfür stellt CRIVIT die Teamkleidung zur Verfügung. Das CRIVIT-Logo ist zudem auf den Ärmeln der Profitrikots sichtbar.Lidl-Trek ist eines der erfolgreichsten Radsport-Teams und besteht aus vier Mannschaften (Männer, Frauen, Future Racing (U23) und Junior Racing (U19)). Insgesamt umfasst das Team 77 Fahrerinnen und Fahrer. Nach Etappensiegen bei der Tour de France und dem Giro d'Italia im vergangenen Jahr, konnte Lidl-Trek in diesem Jahr bereits einen Gesamtsieg bei der Volta ao Algarve verzeichnen. Die Mission des Teams - das beste Straßenradsport-Team der Welt zu werden und mehr Menschen zum Radfahren zu inspirieren - passt perfekt zur Partnerschaft mit CRIVIT.Von den Profis inspiriert - im Alltag integriertDie CRIVIT-Teamwear umfasst leichte Teile, die Komfort und Stil vereinen und ideal für Reisen, Pausen sowie sportliche Aktivitäten außerhalb des Wettkampfs sind - und das für alle Teammitglieder von Lidl-Trek. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Menschen zu ermutigen, Bewegung zu einem festen Bestandteil ihres Lebens zu machen.Jonathan Milan, Profi bei Lidl-Trek, der kürzlich das Punktetrikot bei der AlUla Tour in Saudi-Arabien errang sowie Etappensiege bei der United Arab Emirates Tour und der italienischen Tirreno-Adriatico einfuhr, ist überzeugt, dass die richtige Kleidung ein guter Startpunkt für einen aktiven Lebensstil sein kann. "Auch wenn wir gerade nicht im Einsatz sind, fühlen wir uns in lässiger, sportlich-eleganter Kleidung auf unseren Reisen und auch im Alltag am wohlsten. Wir bleiben gerne aktiv und schätzen daher Kleidung, die unseren dynamischen Lebensstil unterstützt", so Jonathan Milan. "Teamkleidung, die uns auch abseits des Wettkampfs eint, hilft uns zudem, den Teamgeist zu stärken. Wir finden es großartig, dass sich Sport und Bewegung mit der richtigen Kleidung ganz leicht in den Alltag integrieren lassen - und da ist CRIVIT der perfekte Partner für uns."Wer sich von der Begeisterung der Profis von Lidl-Trek für Bewegung auf und abseits der Straße inspirieren lassen will, findet bei CRIVIT alles, was Einsteiger und Aktivsportler brauchen.Über CRIVITDie Marke CRIVIT - erhältlich bei Lidl - bietet ein einzigartiges Sortiment an Sportbekleidung und Equipment für eine Vielzahl an Aktivitäten und Sportarten. Ob Fitness, Camping und Outdoor, Laufen, Fun- und Teamsport, Wintersport oder Wassersport: CRIVIT stellt alles für einen aktiven Lebensstil bereit - und das zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Als Partner, der zu Bewegung motiviert, stellt CRIVIT das individuelle Well-Being in den Mittelpunkt und inspiriert alle dazu, auf die eigene Art aktiv zu sein. Bewegung. Sport. Well-Being. Mit CRIVIT.Mehr Informationen zu CRIVIT unter https://crivit.com/deMehr Informationen zur Partnerschaft Lidl-Trek x CRIVIT unter https://crivit.com/de/crivit-lidl-trekÜber Lidl-TrekLidl-Trek verfolgt eine einfache Mission: das beste Straßenradsport-Team der Welt zu werden und mehr Menschen dazu zu inspirieren, sich auf das Fahrrad zu schwingen. Wir erreichen dies, indem wir unsere Athleten dabei unterstützen, Großartiges zu leisten, die Grenzen der Technik und des menschlichen Potenzials erweitern und sowohl Fahrer als auch Fans mit unserer Leidenschaft begeistern.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6259489