Bern - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Verfahren gegen Finanzinstitute und natürliche Personen abgeschlossen. Erneut führte sie zahlreiche Kontrollen bei Banken und Versicherungen durch. Das volatile Umfeld habe sich 2025 verschärft und zu erhöhten finanziellen und nicht-finanziellen Risiken geführt, teilte die Finma am Dienstag im Rahmen ihrer Jahres-Medienkonferenz mit. Sie habe deshalb einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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