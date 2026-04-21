Luzern - Die Suva hat 2025 über 480'000 Unfälle und Berufskrankheiten registriert. Dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist auf mehr Unfälle in der Freizeit zurückzuführen, während die Berufsunfälle leicht sanken. Insgesamt seien rund 296'000 Freizeitunfälle verzeichnet worden, was einer Zunahme von 2,8 Prozent entspreche, teilte die Suva am Dienstag mit. Die Zahl der Berufsunfälle und Berufskrankheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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