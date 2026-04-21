MTU wird seine Q1-2026-Zahlen am Donnerstag, den 30. April, veröffentlichen. Wir erwarten ein starkes Quartal mit begrenztem Abwärtsrisiko, gestützt durch MTUs konsistente Erfolgsbilanz, zu konservative Markterwartungen regelmäßig zu übertreffen. Kurzfristige Volatilität rund um die Jet-Fuel-Versorgung sowie potenzieller Druck auf die Airbus-Guidance sehen wir als Rauschen und nicht als fundamentale Veränderung an und würden entsprechende Schwächephasen zum Positionsaufbau nutzen. In diesem Kontext unterstreicht die jüngst offengelegte Long-Position von Kerrisdale Capital unsere Kernthese, dass der Konsens die normalisierte Ertragskraft von MTU deutlich unterschätzt, wobei temporäre Belastungen strukturell höhere Margen und Cashflows überdecken. Vor diesem Hintergrund bleibt der Bewertungsabschlag schwer nachvollziehbar. Wir bekräftigen unser konservatives Kursziel von EUR 520,00 sowie unsere BUY-Empfehlung, wobei MTU weiterhin zu unseren Top-Picks im Sektor zählt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag
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