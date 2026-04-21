Der Wärmepumpenspezialist Vamo und der Energieanbieter Svea Solar Deutschland GmbH kooperieren künftig enger. Ziel ist der Ausbau skalierbarer Wärmepumpenlösungen, insbesondere im Zusammenspiel mit Photovoltaik-Systemen. Die Partnerschaft reagiert auf eine wachsende Nachfrage im Gebäudesektor. Kooperation stärkt Umsetzungskapazitäten im WärmepumpenmarktDie Kölner Unternehmen Vamo und Svea Solar Deutschland haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Während Svea Solar bislang vor allem als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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