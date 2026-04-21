© Foto: Marcus Brandt - dpaNeue Produktion in Hamburg, Nato-Interesse und ein wachsender Milliardenmarkt: Rheinmetall baut die nächste Sparte auf.Rheinmetall erweitert sein Rüstungsgeschäft um ein neues Zukunftsfeld: Im Hamburger Hafen hat der DAX-Konzern die Serienproduktion unbemannter Überwasserfahrzeuge gestartet. Auf der traditionsreichen Werft Blohm+Voss sollen zunächst rund 200 Drohnenboote pro Jahr gefertigt werden. Je nach Auftragslage könne die Produktion auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich steigen, teilte das Unternehmen mit. Gefertigt wird das Modell K3 Scout gemeinsam mit dem britischen Partner Kraken Technology Group. Dafür wurde das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Kraken GmbH gegründet. Das 8,5 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE