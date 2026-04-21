Neuenburg - Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung benützt unterdessen generative Künstliche Intelligenz zur Herstellung neuer Texte, Bilder, Videos oder Songs. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt für Statistik. Die Ergebnisse der Omnibus-Erhebung 2025 zur Internetnutzung bestätigten, dass sich keine digitale Technologie in der Bevölkerung so schnell verbreitet habe wie die generative Künstliche Intelligenz (KI), heisst es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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