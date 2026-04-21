Mit einem Kursgewinn von +3% ist die Amazon-Aktie am Dienstagmorgen klarer Spitzenreiter im Dow Jones Industrial-Index und steigt sogar auf ein neues Allzeithoch. Was gibt dem E-Commerce- und Cloud-Giganten neuen Rückenwind und sollten Anleger auch bei diesem Höchststand noch investieren? Mega-Deal mit Anthropic Auslöser des heutigen Kursanstiegs der Amazon-Aktie ist die Ausweitung der Partnerschaft mit dem KI-Modellentwickler Anthropic, der mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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