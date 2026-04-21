Die Aktie von Tesla zählt seit Jahren zu den meistdiskutierten Werten an den globalen Börsen. Trotz einer extrem hohen Bewertung sehen viele Investoren weiterhin enormes Potenzial, das weit über das klassische Autogeschäft hinausgeht. Eine Bewertung, die Fragen aufwirft Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 200 wird Tesla an der Börse deutlich höher bewertet als die meisten Industrie- und Technologiekonzerne. Eine reine Betrachtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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