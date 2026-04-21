Im vergangenen Jahr wurden weltweit 605 Gigawatt Photovoltaik-Leistung zugebaut, fast zwei Drittel davon in China. Der Internationalen Energie-Agentur IEA zufolge wuchs die Photovoltaik weit stärker alle anderen Erzeugungstechnologien. Die CO2-Emissionen des Energiesektors sind 2025 dennoch um 0,4 Prozent gestiegen. Der weltweite Energieverbrauch ist 2025 um 1,3 Prozent gestiegen, geht aus der Global Energy Review 2026 der Internationalen Energie-Agentur IEA hervor. Der Wert liegt deutlich niedriger als im Vorjahr, aber etwa im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Deutlich stärker als der allgemeine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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