Bern - Die UKW-Sendekonzessionen für Radios werden nach einem Entscheid des Parlaments ab 2027 neu vergeben. Die SRG und auch die Privatradios mit Leistungsauftrag sollen auf Gesuch hin ihre bisherigen Frequenzen weiter nutzen können. Diese Gesuche müssen die SRG und die 25 konzessionierten Sender nun einreichen, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Dienstag schrieb. Frequenzen, die bis Ende 2026 nicht beansprucht werden, werden neu vergeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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