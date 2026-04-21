Bern - Schweizerinnen und Schweizer haben im vergangenen Jahr erneut weniger Wein getrunken. Davon profitiert hat der Schweizer Wein, dessen Konsum wiederum um 2,3 Prozent zunahm, wie das Bundesamt für Landwirtschaft am Dienstag mitteilte. Der Gesamtweinkonsum sank auf 211,2 Millionen Liter. Dies entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie es im am Dienstag veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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