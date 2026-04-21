Opto-Electronic-Aktien | Apple: Neuer Chef, Sivers: Absturz & Allianz
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|AKTIE IM FOKUS: Allianz fast auf Rekordhoch nach 'Buy' von Goldman Sachs
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs für die Allianz hat den Aktienkurs am Dienstag nahe an das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 getrieben. In der Spitze kletterten...
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|11:54
|Opto-Electronic-Aktien | Apple: Neuer Chef, Sivers: Absturz & Allianz
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|Aktien Frankfurt: Dax trotzt Unsicherheit vor Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinen Verlusten zum Wochenauftakt etwas erholt und präsentiert sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in Nahost...
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|10:54
|RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie erklärte...
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|10:26
|ALLIANZ SE - Stabilität als Fundament des Ausblicks
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|Abgang von Tim Cook: Die Herausforderungen des neuen Apple-Chefs
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|Neuer Apple-Chef: Tim Cooks Vermächtnis - und was auf seinen Nachfolger zukommt
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|Chefwechsel bei Apple - Ternus löst Cook ab: Apple bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef: John Ternus ...
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|Apple im Höhenflug: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was erfahrene Trader jetzt tun!
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|Limitierte WM-Edition: Torras bringt neues Case fürs iPhone
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|Opto-Electronic-Aktien | Apple: Neuer Chef, Sivers: Absturz & Allianz
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|Do
|Notice to attend the Extraordinary General Meeting of Sivers Semiconductors AB (publ)
|Do
|Sivers Semiconductors AB: Sivers Semiconductors AB evaluates a potential dual listing of its shares on the Nasdaq New York
|Press Release
Kista, 16 April 2026 NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA...
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|Do
|Sivers Semiconductors AB: Sivers Semiconductors has resolved on a directed share issue of shares amounting to approximately 125 MSEK
|Press Release
Kista, 16 April 2026 NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA...
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|Mi
|Sivers collaborates with Jabil on energy-efficient 1.6T pluggable optical transceiver module
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|APPLE INC
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|SIVERS SEMICONDUCTORS AB
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|-18,58 %