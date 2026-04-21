EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.04.2026 / 12:08 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 3 - Zwischenmeldung Nr. 20



Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis zum 17. April 2026 wurden insgesamt 357.058 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 13.04.2026 Xetra 70.688 58,9387 4.166.258,83 14.04.2026 Xetra 70.873 58,6918 4.159.663,94 15.04.2026 Xetra 70.326 58,8860 4.141.216,84 16.04.2026 Xetra 71.223 58,5039 4.166.823,27 17.04.2026 Xetra 73.948 56,3456 4.166.644,43

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 17. April 2026 erworben wurden, beträgt 7.375.322 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand