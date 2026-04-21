Die Nel ASA-Aktie hat zuletzt kräftig zugelegt und stieg rund +35%. Damit hat sich das Chartbild deutlich verbessert und eine mögliche Trendwende rückt in den Fokus. Nach der dynamischen Erholung stellt sich nun die Frage, ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht oder neue Rücksetzer folgen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nel ASA-Aktie Der Nel ASA-Kurs stieg vom lokalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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