Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903) hat in diesen Tagen gleich zwei wichtige Signale an den Kapitalmarkt gesandt. Einerseits legte der Spezialist für Oberflächentechnologie heute seinen Jahresbericht 2025 vor, der trotz eines schwierigen Umfelds am oberen Ende der zuletzt angepassten Prognose abschloss. Andererseits meldete das Unternehmen bereits gestern den erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen zur Verlängerung seiner Finanzierungsvereinbarungen bis Ende 2029. Beide Meldungen zusammen zeichnen das Bild eines Unternehmens, das sich in einem spürbaren Transformationsprozess befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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