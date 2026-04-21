Der KI-Robotik-Spezialist Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) hat seinen operativen Quartalsbericht für Q1 2026 vorgelegt und der liest sich wie ein Wendepunkt. Das Unternehmen, das autonome Systeme für die großskalige Mahlzeitenproduktion entwickelt, hat den Schritt von der Forschungsphase in den Serienbetrieb vollzogen. Die vierte Generation des CA-1-Roboters wird nun regulär ausgeliefert, und die Systemverfügbarkeit stieg von rund 70 Prozent zu Quartalsbeginn auf über 90 Prozent im April. Insgesamt befinden sich derzeit 17 Systeme im Einsatz oder in der aktiven Integrationsphase - in den Bereichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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