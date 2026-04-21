Der Nordex-Aktie stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. In Kürze wird der Windkraftanlagenbauer die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentieren. Die zuletzt veröffentlichten Daten über die Auftragseingänge im 1. Quartal waren solide - mehr aber auch nicht. Die aktuelle Konstellation, in der sich Nordex gegenwärtig in Anbetracht der anstehenden Zahlenveröffentlichung befindet, ist jedoch nicht nur unter fundamentalen Aspekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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