Datum der Anmeldung:
14.04.2026
Aktenzeichen:
B8-45/26
Unternehmen:
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG, Hannover, Deutschland; Erwerb bestimmter Öl- und Gasvermögenswerte sowie Anteilserwerb an der Hannoversche Erdölleitung GmbH, Hannover
Produktmärkte:
Erdgas, Erdöl Erdgas, Erdöl Erdgas
14.04.2026
Aktenzeichen:
B8-45/26
Unternehmen:
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG, Hannover, Deutschland; Erwerb bestimmter Öl- und Gasvermögenswerte sowie Anteilserwerb an der Hannoversche Erdölleitung GmbH, Hannover
Produktmärkte:
Erdgas, Erdöl Erdgas, Erdöl Erdgas
© 2026 Bundeskartellamt