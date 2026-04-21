Die Wohnungsbaugenossenschaft Treptow-Nord bietet mehr als 3. 100 Haushalten Mieterstrom an, mit unterschiedlichen Preisen für Solar- und Netzstrom. Eine Auswertung zeigt, dass Kunden gegenüber dem Grundversorger-Tarif rund 250 bis 550 Euro im Jahr sparen können. Das Angebot ist aber auch günstiger als alle anderen, konventionellen Tarife. Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Treptow-Nord hat auf 89 Dächern ihrer Mietwohnungsgebäude Photovoltaik-Anlagen für Mieterstrom installiert. Zusammen erreichen die 11. 800 Module eine Leistung von gut fünf Megawatt. Die Genossenschaft hat jetzt zusammen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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