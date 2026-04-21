Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sieht im Ausbau erneuerbarer Energien, Netzen und Speichern die zentrale Antwort auf geopolitische Krisen. Gleichzeitig wächst der Protest gegen die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung. Für die Energiewirtschaft ergibt sich daraus ein Spannungsfeld zwischen hoher Akzeptanz und politischer Unsicherheit. Vattenfall-Umfrage: Mehrheit sieht Erneuerbare als Antwort auf EnergiekrisenEine aktuelle Umfrage des Energieversorgers Vattenfall unter 5.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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