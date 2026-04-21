© Foto: Gene J. Puskar - APGE Aerospace überrascht mit starken Quartalszahlen: Trotz Iran-Krieg und hoher Treibstoffkosten stemmt der Triebwerksbauer ein kräftiges Umsatzplus - und macht Anlegern Hoffnung auf mehr.GE Aerospace hat im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet. Der Triebwerkshersteller profitierte von der anhaltend hohen Reiselust sowie einer starken Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsleistungen. Damit konnte der Konzern die Belastungen durch den Krieg im Iran und die gestiegenen Kerosinkosten bislang besser abfedern, als von vielen Anlegern befürchtet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 US-Dollar und damit deutlich über den Analystenschätzungen von …Den vollständigen Artikel lesen
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