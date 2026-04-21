Das äußerst innovative und originelle Gameplay findet bei Spielern auf der ganzen Welt großen Anklang

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass der weltweite Absatz von PRAGMATA, dem brandneuen Spiel des Unternehmens, das am 17. April 2026 veröffentlicht wurde, die Marke von einer Million Exemplaren überschritten hat.

PRAGMATA ist ein Science-Fiction-Action-Adventure-Spiel, das die Reise von Hugh Williams und Diana, einem Android-Mädchen, in einer Mondwelt der nahen Zukunft schildert.

PRAGMATA ist ein völlig neues Spiel, das in erster Linie von einem Team jüngerer Capcom-Entwickler entwickelt wurde. Diese schufen ein innovatives Spielerlebnis, indem sie Action-Gameplay mit Rätselelementen verbanden und das in einer einzigartigen Welt, die von künstlicher Intelligenz beherrscht wird. Da es weder eine etablierte Fangemeinde noch einen bestehenden Markenbekanntheitsgrad gab, führte Capcom eine Reihe von Marketinginitiativen durch angefangen mit der frühzeitigen Veröffentlichung einer spielbaren Demo -, um einem breiteren Publikum die einzigartigen Merkmale des Spiels näherzubringen. Darüber hinaus hat Capcom im Einklang mit der Multiplattform-Strategie des Unternehmens die Verfügbarkeit des Titels erweitert, indem bereits frühzeitig die Unterstützung für Nintendo Switch 2 hinzugefügt wurde. Diese Maßnahmen sorgten für eine erhebliche Dynamik, sodass PRAGMATA trotz seiner Eigenschaft als völlig neue IP innerhalb von nur zwei Tagen weltweit über eine Million verkaufte Einheiten erreichte und damit einen starken Start hinlegte.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

* Der Veröffentlichungstermin der Nintendo Switch 2-Version in Japan und anderen Teilen Asiens ist der 24. April.

Kommentar des PRAGMATA-Entwicklungsteams

"Als völlig neues IP stellt PRAGMATA eine neue Herausforderung für Capcom dar, da es von Grund auf mit einer originellen Spielwelt und einem neuartigen Spielkonzept entwickelt wurde. Wir freuen uns sehr, dass so viele Spieler weltweit Gefallen an dem Spiel gefunden haben, sodass wir diesen Meilenstein von einer Million verkauften Exemplaren erreichen konnten. Auch in Zukunft werden wir alles daran setzen, die Faszination von PRAGMATA einem noch breiteren Publikum näherzubringen."

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

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