Der KI-Boom sorgt bei Nvidia und der gesamten Halbleiterindustrie für starkes Wachstum, unterstützt durch neue Speichertechnologien und enge Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig warnen Kritiker vor möglichen Risiken durch eine "künstlich gestützte" Nachfrage und zunehmenden Wettbewerb durch alternative Chiplösungen. Trotz beeindruckender Kennzahlen bleibt die Frage, ob das hohe Bewertungsniveau langfristig durch echte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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