Einer von Vattenfall beauftragten Meinungsumfrage zufolge sehen 38 Prozent der Bundesbürger auch im Zubau konventioneller Kraftwerke eine Maßnahme für mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Ein stärkerer Erneuerbare-Ausbau findet in Westdeutschland weit mehr Zustimmung als im Osten des Landes. Fast 94 Prozent der Bundesbürger sehen Deutschland mit Blick auf Energieversorgung und -preise in internationalen Krisen als gefährdet. Das zeigt eine repräsentative Meinungsumfrage, die Civey für Vattenfall unter 5. 000 Menschen nach Beginn des Iran-Krieges durchgeführt hat. Rund 91 Prozent der Teilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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