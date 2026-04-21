Zürich - Rentnerinnen und Rentner haben sich in den vergangenen Jahren vermehrt für einen Kapitalbezug statt einer monatlichen Auszahlung entschieden. Eine Studie der ZKB-Tochter Swisscanto zu den Pensionskassen hat sich mit den Beweggründen der Versicherten für einen Kapitalbezug befasst. Im Jahr 2024 haben 45 Prozent der Personen, die erstmals eine Leistung aus der Pensionskasse bezogen haben, ausschliesslich eine Kapitalleistung bezogen. Der Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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