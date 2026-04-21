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21.04.2026 13:45 Uhr
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PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT launcht KI-basierten 'Catchflow Agent' zur Automatisierung der EU-Fischfangdokumentation (CATCH)

DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT launcht KI-basierten 'Catchflow Agent' zur Automatisierung der EU-Fischfangdokumentation (CATCH)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UMT United Mobility Technology AG: UMT launcht KI-basierten ,Catchflow Agent' zur Automatisierung der EU-Fischfangdokumentation (CATCH)

München (pta000/21.04.2026/13:12 UTC+2)

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT), der bekannte Anbieter KI-basierter Lösungen zur Automatisierung von Unternehmensprozessen, startet mit sofortiger Wirkung die europaweite Vermarktung seiner KI-Lösung für die EU-Fischimportprozesse CATCH- und TRACES im europäischen Warenimport.

Die Lösung namens "Catchflow Agent" basiert auf Agentic Vision AI - dem proprietären Technologie-Stack der UMT AG - und erweitert das skalierbare Plattform-Portfolio konsequent in Richtung industrialisiertem SaaS-Modell.

Hintergrund ist die seit dem 10. Januar 2026 verpflichtende Nutzung von CATCH im EU-System TRACES zur elektronischen Einreichung von Fangzertifikaten und zugehörigen Dokumenten. Diese Maßnahme zur Bekämpfung des illegalen Fischfangs ist für die Unternehmen verpflichtend, das Volumen mit über 1 Mio. Fällen jedes Jahr sehr hoch und die Arbeitsbelastung immens. Die am stärksten betroffenen Länder sind Spanien, Italien, Deutschland, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Portugal.

Genau an diesem Punkt setzt UMT an. Die Lösung mit dem Namen "Catchflow Agent" automatisiert die vollständige Erfassung und Klassifizierung von Fangzertifikaten, Gesundheitszeugnissen, Frachtbescheinigungen und anderen Nachweisen, erledigt deren Übertragung in das EU-System TRACES und erlaubt die automatische Rückverfolgbarkeit und Plausibilisierung anhand externer Datenquellen wie MarineTraffic, Schiffsdatenbanken und anderen Quellen.

Damit wird ein bislang stark manueller, zeitintensiver und fehleranfälliger Prozess in einen digitalen und reproduzierbaren Workflow überführt. Die Lösung erlaubt einfachstes Onboarding für alle Nutzer, egal ob mit hohem oder geringem Dokumentaufkommen. Die proprietäre "Deterministic Guardrail Technology" der UMT verhilft zu höchster Genauigkeit im Einsatz.

"Wir sind mit unserer Plattform Agentic Vision AI angetreten, die Bürokratie zu bekämpfen. Diese trifft kleinere und mittlere Unternehmen besonders stark. So auch in diesem Beispiel: Die eigentlich sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von illegalem Fischfang führt zu teils immensen operativen Herausforderungen für Importeure, Verarbeiter, Händler und Logistikunternehmen in ganz Europa", sagt Erik Nagel, Vorstand von UMT. "Genau hier setzen wir an, in dem wir den gesamten Arbeitsablauf fast vollständig automatisieren, was Kosten spart, Fehler reduziert und die Compliance erleichtert. Wir freuen uns sehr, den Unternehmen der Fischindustrie in Europa helfen zu dürfen, die Bürokratie zurückzudrängen."

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.umt.ag sowie https://catchflowagent.com/.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung für Unternehmen. Das börsennotierte Unternehmen entwickelt mit "UMS Agentic Vision AI" Lösungen, mit denen dokumentenintensive und operative Unternehmensprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Die UMT AG fokussiert sich insbesondere auf Anwendungen, in denen regulatorische Anforderungen, manuelle Abläufe und hohe Prozesskomplexität aufeinandertreffen.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutsche Börse AG notiert. Das Ticker Symbol ist UMD.DE.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag

Brienner Straße 7 80333 München www.umt.ag

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften, die Geschwindigkeit der Marktdurchdringung neuer regulatorischer Prozesse sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

(Ende)

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Aussender:      UMT United Mobility Technology AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 20 500 680 
E-Mail:        investor.relations@umt.ag 
Website:       www.umt.ag 
ISIN(s):       DE000A40ZVU2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776769920323 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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April 21, 2026 07:12 ET (11:12 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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