Die Aktie von Kyverna Therapeutics erhält nach neuen Studiendaten weiteren Rückenwind. Erste klinische Ergebnisse der CAR-T-Therapie Mivocabtagene Autoleucel deuten auf eine außergewöhnlich starke Wirksamkeit bei Autoimmunerkrankungen hin und könnten langfristig erhebliches Kurspotenzial eröffnen. Allein seit unseres Kauftipps Anfang März konnte der Titel rund 40% zulegen. Vielversprechende frühe Studiensignale Kyverna veröffentlichte frühe klinische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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