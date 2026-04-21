Die Spotify-Aktie zeigt sich zuletzt deutlich stärker und steht kurz vor den nächsten Quartalszahlen. Nach überzeugenden Nutzerzahlen richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob das Momentum bestätigt werden kann. Starke Nutzerzahlen treiben die Story Spotify hat in den vergangenen Quartalen vor allem durch seine Nutzerentwicklung überzeugt. Die Plattform zählt aktuell rund 751 Millionen monatlich aktive Nutzer, davon etwa 290 Millionen zahlende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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