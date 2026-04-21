Die Netflix-Aktie gerät nach den aktuellen Quartalszahlen deutlich unter Druck. Obwohl das operative Geschäft stabil bleibt, sorgt der Ausblick für Unsicherheit und eine spürbare Korrektur im Kurs. Zahlen solide, Erwartungen zu hoch Die Reaktion auf die Quartalszahlen von Netflix zeigt vor allem eines: Der Markt bewertet nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Operativ hat Netflix kein schwaches Quartal abgeliefert. Umsatz und Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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