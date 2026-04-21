Die Andritz AG erhält einen Großauftrag zur Modernisierung von drei Wasserkraftwerken in Neuseeland. Die Maßnahmen sollen die Leistung deutlich steigern und die Versorgungssicherheit im stark erneuerbaren Stromsystem des Landes erhöhen. Für den Betreiber Mercury NZ Limited ist das Projekt Teil einer langfristigen Investitionsstrategie. Modernisierung bestehender Wasserkraft als SchlüsseltechnologieMercury hat die Andritz Gruppe mit der Lieferung und Installation von neun Turbinen und 13 Generatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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