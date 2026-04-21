Ende 2025 gab es europaweit gut 1,2 Millionen öffentlich zugängliche Ladepunkte. Die Zahl ist im letzten Jahr um fast 20 Prozent gestiegen - ein weit geringeres Wachstum als 2024. Deutschland hat im Ländervergleich das mit Abstand größte Angebot an Schnellladesäulen mit einer Leistung von mehr als 150 Kilowatt. Die europäische Ladeinfrastruktur ist in den letzten fünf Jahren enormen gewachsen: Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte hat sich seit 2020 verfünffacht. Das geht aus dem "Charging Report 2026" des Energiemanagement-Anbieters GridX hervor. Gut 1,2 Millionen Ladepunkte gab es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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