Bern - Die Finanzmarktaufsicht Finma hat in ihrer Aufsichtstätigkeit im vergangenen Jahr an Tempo zugelegt und mehr Verfahren gegen Finanzinstitute und Personen abgeschlossen. Dabei hat sie auch die Zahl der Mitarbeitenden klar ausgebaut. Die Finma habe ihre Tätigkeit 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld ausgeübt, in dem sich finanzielle und nicht-finanzielle Risiken deutlich zugespitzt hätten, erklärte Finma-Direktor Stefan Walter am Dienstag an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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