EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Postbank Funding Trust I
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Postbank Funding Trust I
|1011 Centre Road, Suite 200
|19805-1266 Wilmington, Delaware
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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