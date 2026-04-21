Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH



21.04.2026 / 15:09 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA Company Name: MaaT Pharma SACA ISIN: FR0012634822 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 21.04.2026 Target price: €17 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 17.00 price target.



Abstract:

MaaT Pharma reported FY25 results and provided a pipeline update, with financial performance broadly in line with expectations and no changes to the core investment case. Revenues increased by 41% YoY to €4.5m (FBe: €4.4m; FY24: €3.2m), driven by continued uptake of Xervyteg (MaaT013) under the Early Access Programme (EAP). EBIT amounted to €-29.7m (FBe: €-31.2m; FY24: €-28.4m), reflecting ongoing investment in late-stage clinical development. Cash at year-end stood at €24.9m (FBe: €25.0m), supporting an unchanged runway to August 2026, including the expected €6m second tranche of the EIB facility. Operationally, MaaT013 (Xervyteg), remains firmly on track, with the EMA review progressing as planned and a decision still expected around mid-2026. A €12m milestone payment from Clinigen upon EMA approval of MaaT013 would extend the cash runway further into early 2027. Pipeline updates mainly relate to timeline adjustments for MaaT033 and MaaT034, reflecting prioritisation of resources towards the lead asset. Overall, we see no change to the investment case and continue to view MaaT013 as the key near-term value driver. Following model updates, our SOTP-based valuation remains unchanged, and we reiterate our Buy rating and €17 price target.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.



Zusammenfassung:

MaaT Pharma gab die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und lieferte einen aktuellen Überblick über die Pipeline. Die finanzielle Entwicklung entsprach weitgehend den Erwartungen, und am Kerninvestitionsszenario änderte sich nichts. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41% auf €4,5 Mio. (FBe: €4,4 Mio.; Geschäftsjahr 2024: €3,2 Mio.), was auf die anhaltende Nachfrage nach Xervyteg (MaaT013) im Rahmen des Early-Access-Programms (EAP) zurückzuführen ist. Das EBIT belief sich auf -€29,7 Mio. (FBe: -€31,2 Mio.; Geschäftsjahr 2024: -€28,4 Mio.), was die laufenden Investitionen in die klinische Entwicklung im Spätstadium widerspiegelt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf €24,9 Mio. (FBe: €25,0 Mio.), was eine unveränderte Liquiditätsreichweite bis August 2026 sicherstellt, einschließlich der erwarteten zweiten Tranche der EIB-Fazilität in Höhe von €6 Mio. Operativ verläuft die Entwicklung von MaaT013 (Xervyteg) weiterhin planmäßig, wobei die Prüfung durch die EMA wie vorgesehen voranschreitet und eine Entscheidung weiterhin für Mitte 2026 erwartet wird. Eine Meilensteinzahlung in Höhe von €12 Mio. von Clinigen nach der EMA-Zulassung von MaaT013 würde die Liquiditätsreichweite weiter bis Anfang 2027 verlängern. Pipeline-Updates beziehen sich hauptsächlich auf Zeitplananpassungen für MaaT033 und MaaT034, was die Priorisierung von Ressourcen zugunsten des Leitprodukts widerspiegelt. Insgesamt sehen wir keine Änderung am Investment Case und betrachten MaaT013 weiterhin als den wichtigsten kurzfristigen Werttreiber. Nach Modellaktualisierungen bleibt unsere SOTP-basierte Bewertung unverändert, und wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von €17.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: MAAT_FP-2026-04-21_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News