Mensch und Maschine hat 10 Rekordjahre in Folge hinter sich. Das Geschäft scheint blendend zu laufen, die Aktie jedoch nicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Mensch und Maschine: Das beste Quartal der bisherigen Unternehmensgeschichte
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|Mensch und Maschine: Rekordquartal zum Start
|Bei Kursen leicht oberhalb von 33 Euro hat der Kapitalmarkt Ende März 2026 endlich verstanden, dass sich bei Mensch und Maschine Software (MuM) eine zu große Divergenz zwischen der ermutigenden operativen...
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|Mensch und Maschine: Rekordquartal zum Jahresstart, Prognose steht
|Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) hat das erste Quartal 2026 mit einem bemerkenswerten Ergebnis abgeschlossen: Es war das profitabelste Quartal der gesamten...
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|Mensch und Maschine Software SE liefert einen Traumstart ins Jahr 2026. Rekord bei EBIT, Rekord beim Gewinn - und das bei steigenden Margen. Für Anleger zeigt sich: Der Software-Spezialist profitiert...
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