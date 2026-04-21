Zürich - Ontinue, Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), hat Moritz Mann zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung vom bisherigen CEO Geoff Haydon, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen wird. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Cybersecurity-Branche bringt Moritz Mann eine hohe Kontinuität und fundiertes Branchenwissen in die Rolle des CEO ein. Zuletzt war er als Chief Strategy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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