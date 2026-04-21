Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank ZEW-Indikator gibt deutlich nach. Die ZEW-Konjunkturerwartungen geben im April von -0.5 auf -17.2 erneut deutlich nach. Ein erneuter Rückgang wurde erwartet, dass er so deutlich ausfallen wird, überrascht aber. Nach Einschätzung der vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befragten Finanzmarktanalysten wird der Iran-Krieg die deutsche Wirtschaft merklich belasten. Die Furcht vor einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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