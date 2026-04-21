NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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