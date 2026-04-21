Das Start-up hat eine Lösung entwickelt, mit der Wohnungsgenossenschaften Mieter einfacher mit Solarstrom versorgen können, ohne in die übliche regulatorische und administrative Komplexität klassischer Mieterstrommodelle zu geraten. Wer seid ihr? Patric Sievert (Chief Commercial Officer): Wir sind die Smawo, ein derzeit fünfzehnköpfiges interdisziplinäres Team mit Expertise aus Photovoltaik, Energiewirtschaft, Informatik und Projektentwicklung, das Photovoltaik im Mehrfamilienhaus neu denkt. Wer sind eure Kunden? Unsere Kunden sind in erster Linie Wohnungsgenossenschaften. Sie stehen in besonderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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