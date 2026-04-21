Mainz (ots) -Zum 1. Mai übernimmt Christian Stoffel als CEO Northern Europe die Verantwortung für das Nordeuropa-Geschäft beim internationalen Kreditversicherer Coface. Er folgt auf Katarzyna Kompowska, die innerhalb der Coface-Gruppe wechselt und als CEO Strategic Partnerships künftig die gruppenweite Verantwortung für strategische Partnerschaften übernimmt. In seiner neuen Position wird Christian Stoffel Mitglied des Group Executive Committee und berichtet an Xavier Durand, CEO der Coface-Gruppe.Diese Veränderungen stehen für Kontinuität: Coface setzt damit den eingeschlagenen Kurs im Rahmen des Strategieplans "Power the Core" in der wichtigen Region Nordeuropa konsequent weiter fort. Neben Deutschland und den Niederlanden zählen die Nordischen Länder mit zu dieser Region. Ziel ist es, zentrale Themen wie Digitalisierung und Wachstum - insbesondere im Bereich der Services Wirtschaftsinformationen und Inkasso - weiter zu stärken und erfolgreich umzusetzen.Christian Stoffel ist seit April 2022 Chief Commercial Officer für die Region Nordeuropa und verantwortete dort unter anderem maßgeblich den erfolgreichen Turnaround im Mittelstandsgeschäft. Er bringt umfassende Marktkenntnis sowie mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Risikomanagement mit in seine neue Funktion und ist bestens vernetzt. Im Jahr 2019 trat Christian Stoffel in das Unternehmen ein und übernahm den Vorsitz der Geschäftsleitung der deutschen Factoring-Einheit von Coface. Zuvor war er in verschiedenen Fach- und Führungspositionen tätig, unter anderem als Chief Commercial Officer Factoring bei der Targobank AG sowie als Commercial Director Factoring bei GE Capital."Ich freue mich sehr, die Coface-Einheiten mit den für unsere Gruppe wichtigen Märkten Deutschland, Niederlande und Skandinavien im Sinne unserer Strategie in die Zukunft zu führen. Dank der sehr engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Katarzyna Kompowska in den vergangenen sechs Jahren fühle ich mich bestens auf diese neue Funktion vorbereitet. Gerade in den aktuell extrem volatilen wirtschaftlichen Zeiten wird Coface in unserer Region ein verlässlicher und starker Partner für Unternehmen im Risikomanagement bleiben," sagt Christian Stoffel.Die Position des Chief Commercial Officer Nordeuropa übernimmt zum 1. Mai Benjamin Bubner, der seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb von Coface arbeitete und bis zuletzt die Rolle des Regional Business Information Director innehatte. Auf diese Position folgt ihm mit Theo van der Ha ein weiterer Kenner des regionalen Marktes aus dem eigenen Haus, der seit 25 Jahren in leitenden Funktionen bei Coface tätig ist - unter anderem als Commercial Director in den Niederlanden und Global Head of Digital Partnerships für die Coface-Gruppe. Benjamin Bubner und Theo van der Ha stehen für Expertise und Kontinuität, sind hervorragend im Markt vernetzt und bekannt für den Aufbau starker, erfolgreicher Teams.Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6259982